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لبنان

توقيف شخص يزرع "الحشيش" و"الماريجوانا"

Lebanon 24
30-08-2023 | 08:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دوريّة من مكتب مكافحة المخدرات في الشمال، أوقفت المدعو "س.ا"  لقيامه بزراعة "الحشيش" والماريجوانا"، وتمّ ضبط كمية كبيرة منها.

وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص.
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الماريجوانا

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