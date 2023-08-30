أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دوريّة من مكتب مكافحة المخدرات في الشمال، أوقفت المدعو "س.ا" لقيامه بزراعة "الحشيش" والماريجوانا"، وتمّ ضبط كمية كبيرة منها.





وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص.