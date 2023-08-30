الوزير الخوري بحث مع سفير الجزائر في التعاون القضائي

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر لدى لبنان محمد رشيد بلباقي، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الدبيلوماسية في لبنان، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر خصوصا على صعيد التعاون القضائي والقانوني.