نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة للدورة الاستثنائية تصدر اليوم

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورة الاستثنائية ، سوف تصدر ابتداء من السادسة من مساء اليوم ، عبر الدخول إلى موقع الوزارة www.mehe.gov.lbولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزير وقع المعاملات المتعلقة بدفع بدلات المراقبة والتصحيح لامتحانات الدورة العادية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني بالدولار الاميركي، وتشمل جميع المراقبين والمصححين ، وأحال هذه المعاملات على منظمة اليونيسف، التي ستتابع تحويل المستحقات، وذلك عبر شركات تحويل الاموال، وفاقا للآلية المعمول بها في هذا الإطار.