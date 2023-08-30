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لبنان

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة للدورة الاستثنائية تصدر اليوم

Lebanon 24
30-08-2023 | 08:57
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للدورة الاستثنائية ، سوف تصدر ابتداء من السادسة من مساء اليوم ، عبر الدخول إلى موقع الوزارة www.mehe.gov.lb
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ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزير وقع المعاملات المتعلقة بدفع  بدلات المراقبة والتصحيح لامتحانات الدورة العادية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني بالدولار الاميركي، وتشمل جميع المراقبين والمصححين ، وأحال هذه المعاملات على منظمة اليونيسف، التي ستتابع تحويل المستحقات، وذلك عبر شركات تحويل الاموال، وفاقا للآلية  المعمول بها في هذا الإطار.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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