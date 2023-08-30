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لبنان

تضارب بين شخصين في سوق الخضار الجديد في طرابلس

Lebanon 24
30-08-2023 | 09:00
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وقع إشكال فردي في سوق الخضار الجديد - المهجر الصحي في طرابلس بين "خ.ش" وشخص آخر من آل "ق"، تطوّر الى تضارب بينهما، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتدخّل التجار الذين كانوا في المحلة، وعملوا على تطويق الإشكال.
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إشكال

طرابلس

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