تضارب بين شخصين في سوق الخضار الجديد في طرابلس

وقع إشكال فردي في سوق الخضار الجديد - المهجر الصحي في طرابلس بين "خ.ش" وشخص آخر من آل "ق"، تطوّر الى تضارب بينهما، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





وتدخّل التجار الذين كانوا في المحلة، وعملوا على تطويق الإشكال.