الجيش: تمارين تدريبية في البقاع والكورة

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 31 /8 / 2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة- البقاع، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.كما ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 / 8 / 2023 ولغاية 6 / 9 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".