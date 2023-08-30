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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في البقاع والكورة

Lebanon 24
30-08-2023 | 09:07
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 31  /8 / 2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة- البقاع، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
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كما ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 / 8 / 2023 ولغاية 6 / 9 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
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