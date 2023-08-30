الخارجية دعت اللبنانيين في الغابون الى الحذر والتواصل مع السفارة

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنها "تتابع باهتمام كبير، تطور الاوضاع في الغابون، وتدعو بعد التواصل مع سفارة لبنان في الغابون كافة اللبنانيين المقيمين الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم بانتظار جلاء التطورات".وأوضحت أنه "يمكن للحالات الطارئة التواصل مع الرقم التالي للسفارة اللبنانية في ليبرفيل، لتقديم المساعدة الممكنة ضمن الظروف الحالية:241 66 40 13 52".