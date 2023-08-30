غدا.. تجنبوا هذه الطرقات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
ما يلـــي:
بمناسبة الذكرى الـخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصّدر ورفيقيه، سيُقام مهرجان خطابي عند السّاعة 18:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس 31-8-2023، في السّاحة المقابلة لتلفزيون "NBN" - الجناح.
لذلك، سيتم اعتبارا من السّاعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتّخاذ تدابير السّير التّاليّة:
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منع المرور ابتداءً من تقاطع كرامي / سلام، وتقاطع الأونيسكو / سلام، وتحويله باتجاه تقاطع الراشدين / كورنيش المزرعة.
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منع المرور على جميع المفارق المؤدّية إلى شارع فخر الدين من تقاطع كرامي / سلام وصولاً إلى "مستديرة بن زايد".
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تحويل السيّر عند مستديرة بن زايد، ومنع المرور باتجاه فندق "سمرلاند".
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تحويل السّير القادم من وطى المصيطبة / محطة العجوز باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.
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تحويل السّير ابتداءً من مستديرة وزارة التربية باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.
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تحويل السّير ابتداءً من جادّة ديغول باتجاه نفق صائب سلام، ومنع المرور باتجاه الرملة البيضاء وتقاطع الكرامي / سلام.
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تحويل السّير ابتداءً من تقاطع غانا / الأسد باتجاه طريق المطار، ومنع المرور باتجاه الـ "BHV".
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إزالة السيّارات ومنع وقوفها على جانبي شارع فخر الدين.
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عزل "نفق الماريوت".
يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.