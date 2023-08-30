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لبنان

عاجل جداً.. هذا جديد ملف التجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:04
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ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الأربعاء، أنهُ تمّ إرجاء إجتماع مجلس الأمن المُفترض فيه التجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان، مشيرة إلى أنه لم يجرِ تحديد أيُّ موعدٍ آخر لذلك الإجتماع حتى الآن. 
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