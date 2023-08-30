عاجل جداً.. هذا جديد ملف التجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان

ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الأربعاء، أنهُ تمّ إرجاء إجتماع مجلس الأمن المُفترض فيه التجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان، مشيرة إلى أنه لم يجرِ تحديد أيُّ موعدٍ آخر لذلك الإجتماع حتى الآن.

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