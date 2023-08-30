الجيش يكشف.. هذه حقيقة نقص المواد الغذائيّة الطازجة في مراكزه

علّقت قيادة الجيش في بيان، على "ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية من معلومات عن نقص في المواد الغذائية الطازجة والساخنة في الجيش".



ونفت القيادة "صحة هذه المعلومات"، مشددة على "ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية".

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