نداءٌ من "الخارجيّة" إلى اللبنانيين في الغابون.. ماذا طلبت منهم؟

أعلنت وزارة الخارجية والمُغتربين في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تتابع بإهتمامٍ كبير تطوّر الأوضاع في الغابون، داعية بعد التواصل مع سفارة لبنان هناك كافة اللبنانيين المقيمين الى إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم بإنتظار جلاء التطورات.

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