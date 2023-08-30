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لبنان

نداءٌ من "الخارجيّة" إلى اللبنانيين في الغابون.. ماذا طلبت منهم؟

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:24
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أعلنت وزارة الخارجية والمُغتربين في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تتابع بإهتمامٍ كبير تطوّر الأوضاع في الغابون، داعية بعد التواصل مع سفارة لبنان هناك كافة اللبنانيين المقيمين الى إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم بإنتظار جلاء التطورات.
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ولفتت الوزارة إلى أنه يُمكن للحالات الطارئة التواصل مع الرقم التالي للسفارة اللبنانية في ليبرفيل لتقديم المساعدة الممكنة ضمن الظروف الحالية: +241 66 40 13 52.
 
 
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