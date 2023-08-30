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لبنان

"الإشتراكي": الحرية باقية مهما تكاثرت أساليب القمع

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:33
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صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

إذا كان المطلوب والضروري أن يكون للقضاء كلمته وحُكمه بالعدل، وللقانون حدّه الحاسم، وللمعتقدات احترامها الواجب، وللمؤسسات دورها والتقدير لها، إلا أن للناس أيضاً حقّهم بالحرية، الحرية التي لا تتعارض وحرية الآخرين، الحرية المصانة بالقوانين والأخلاق معاً. 
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فليكن للناس حقّهم بحرية الكلمة الصادقة، حرية التعبير الصريح، ليكن للناس حقّهم بالانتقاد والمساءلة المنطقية الهادفة.

إن ما يحصل من تكرار للتوقيفات أو المضايقات التي تتعلق بحرية الرأي، أمر مرفوض تماماً ولا يجوز أن يستمر بأي ذريعة. الحرية باقية، مهما تكاثرت الملاحقات أو أساليب القمع والتضييق.  
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