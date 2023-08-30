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لبنان

تعميمٌ سيصدرُ قريباً من وزارة التربية.. ماذا سيتضمّن؟

Lebanon 24
30-08-2023 | 12:18
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قال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إنّ "قلة عدد الموظفين في وزارة التربية أدّى إلى تأخير معاملات الطلبة العراقيين في لبنان"، كاشفاً أنَّ "دخول سماسرة بين الطلبة العراقيين ووزارة التربية في لبنان، أجبرَ الأخيرة على إجراء التغييرات، وإقالة مسؤولين في الوزارة".
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وفي حديثٍ عبر قناة "العراقية الإخباريّة"، أعلن الحلبي أنَّه سيُصدر تعميماً لكل الجامعات اللبنانية لتحديد آلية لإستكمال كافة المعاملات المتعلقة بالطلاب العراقيين، وأضاف: "أتمنى على هؤلاء الطلاب عدم التعامل مع السماسرة وطلبنا من القوى الأمنية الضرب بيد من حديد لإيقاف كل من يتعامل بالرشوة".
 
كذلك، لفت الحلبي إلى أنهُ لا توجد الآن أيُّ مشكلة في تصديق الشهادات الخاصة بالطلاب العراقيين، مشيراً إلى الإجراءات على هذا الصعيد تتمُّ خلال 24 ساعة، وختم: "من حق كلّ طالب عراقيّ موجود داخل لبنان بالتعليم في المدارس الرّسمية اللبنانية". 
 
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