معلومة مُفاجئة عن الإمام موسى الصدر.. ما كُشف غير عادي!

أكدت مليحة الصدر، ابنة الامام موسى الصدر، للـmtv أن المعطيات تشير الى ان "الامام لا يزال حيّا في سجون ليبيا".



Advertisement وأضافت أن "السلطات الليبية المختلفة مسؤولة عن ايجاد حل لقضيته".