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لبنان

معلومة مُفاجئة عن الإمام موسى الصدر.. ما كُشف غير عادي!

Lebanon 24
30-08-2023 | 13:20
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أكدت مليحة الصدر، ابنة الامام موسى الصدر، للـmtv أن المعطيات تشير الى ان "الامام لا يزال حيّا في سجون ليبيا". 
 
وأضافت أن "السلطات الليبية المختلفة مسؤولة عن ايجاد حل لقضيته". 
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موسى الصدر

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