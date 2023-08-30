حدثٌ طارئ داخل عين الحلوة.. ماذا فعل الإرهابيون هذا المساء؟

كشفت مصادر ميدانيَّة في مخيّم عين الحلوة لـ"لبنان24" عن إلقاء عناصر مجهولة لمفرقعات ناريّة في حي بستان القدس داخل المخيم، مساء اليوم الأربعاء.



وقالت المصادر إنَّه جرى أيضاً إلقاء قنبلة يدوية من مدرسة صفد باتجاه منازل المدنيين في حي بستان القدس، وقد سُمعت أصداؤها في المنطقة.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنَّ الإرهابيين التابعين لـ"جُند الشام" زادوا من الإستفزازات الميدانية، إذ ظهروا بشكلٍ على سطح مدرسة صفد، كما قاموا أيضاً بتحطيم المحتويات داخلها لأكثر من 3 ساعات، وقالت: "فجر اليوم وعند الساعة 4.12 دقيقة، ألقى الإرهابيون قنبلة صوتيّة في المخيم قرب نقطة تابعة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، كما تم أيضاً إطلاق طلقاتٍ نارية من مسدس حربي داخل تجمّع المدارس". وأشارت المصادر إلى أنَّ الإرهابيين التابعين لـ"جُند الشام" زادوا من الإستفزازات الميدانية، إذ ظهروا بشكلٍ على سطح مدرسة صفد، كما قاموا أيضاً بتحطيم المحتويات داخلها لأكثر من 3 ساعات، وقالت: "فجر اليوم وعند الساعة 4.12 دقيقة، ألقى الإرهابيون قنبلة صوتيّة في المخيم قرب نقطة تابعة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، كما تم أيضاً إطلاق طلقاتٍ نارية من مسدس حربي داخل تجمّع المدارس".