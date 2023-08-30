هوكشتاين يزورُ قلعة بعلبك.. هكذا قضى "ساعة من الوقت" هناك!

ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، زار قلعة بعلبك اليوم وتناول الصفيحة البعلبكيّة في المنطقة.

ولفتت القناة إلى أنَّ جولة هوكشتاين في القلعة استمرّت لمدة ساعة من الوقت فقط وبعيداً عن الإعلام، مشيرة إلى أنَّ الوسيط الأميركي سيزور الناقورة يوم غدٍ الخميس على أن يلتقي قيادة قوات "اليونيفيل" في الجنوب.

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كذلك، فقد كشفت "الجديد" أنَّ هوكشتاين سيزور أيضاً منصة التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 قبل أن يختتم زيارته للبنان بمؤتمر صحفي سيُعقد في مطار رفيق الحريري الدوليّ عند الساعة الـ7 مساءً.