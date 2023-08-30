بعد إرجائها في مجلس الأمن.. هذا هو الموعد الجديد لجلسة "التمديد لليونيفيل"

كشفت معلومات "لبنان24" إنه تمّ إرجاء جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة للتصويت على التمديد لقوات "اليونيفيل"، اليوم، إلى الساعة الـ10 من صباح يوم غدٍ الخميس بتوقيت نيويورك، الخامسة بتوقيت بيروت.

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