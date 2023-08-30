في صيدا.. "تطويق" حركة قياديّ بارز!

قالَ القياديّ في حركة "فتح" اللواء مُنير المقدح لـ"لبنان24"، اليوم الأربعاء، إنهُ لم يتبلّغ أيّ قرارٍ من الجيش يقضي بمنع خروجه من مُخيم عين الحلوة.
وأشار المقدح إلى أنّهُ قرأ وسمِع تفاصيل عن هذا الأمر في الإعلام، لكنُه لم يتلقَّ أي بلاغٍ رسميٍّ من الدولة اللبنانية بالشَّأن المُشار إليه.
في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينيّة لـ"لبنان24" إنَّ هناك شخصيات مثل المقدح كانت تخرجُ من المُخيم بالتنسيق مع الدّولة اللبنانية، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر بات مُتعذراً حالياً اعتباراً من اليومين الماضيين عندما مُنع المقدح وغيره من الشخصيات مثل أمين سر القوى الإسلامية في عين الحلوة الشيخ جمال خطاب من حضور إجتماع في مركز التنظيم الشعبي الناصري بمدينة صيدا.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك شخصيات لديها ملفات أمنية، كانت تخرج من المخيم بالتنسيق مع الدولة لإتمام مهمّات مُتفق عليها، أما اليوم فقد بات هذا الأمرُ ممنوعاً حتى إشعارٍ آخر.