Advertisement

لبنان

في صيدا.. "تطويق" حركة قياديّ بارز!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-08-2023 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1102532-638290304464225869.jpg
Doc-P-1102532-638290304464225869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالَ القياديّ في حركة "فتح" اللواء مُنير المقدح لـ"لبنان24"، اليوم الأربعاء، إنهُ لم يتبلّغ أيّ قرارٍ من الجيش يقضي بمنع خروجه من مُخيم عين الحلوة. 
Advertisement

وأشار المقدح إلى أنّهُ قرأ وسمِع تفاصيل عن هذا الأمر في الإعلام، لكنُه لم يتلقَّ أي بلاغٍ رسميٍّ من الدولة اللبنانية بالشَّأن المُشار إليه.

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينيّة لـ"لبنان24" إنَّ هناك شخصيات مثل المقدح كانت تخرجُ من المُخيم بالتنسيق مع الدّولة اللبنانية، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر بات مُتعذراً حالياً اعتباراً من اليومين الماضيين عندما مُنع المقدح وغيره من الشخصيات مثل أمين سر القوى الإسلامية في عين الحلوة الشيخ جمال خطاب من حضور إجتماع في مركز التنظيم الشعبي الناصري بمدينة صيدا.

ولفتت المصادر إلى أنّ هناك شخصيات لديها ملفات أمنية، كانت تخرج من المخيم بالتنسيق مع الدولة لإتمام مهمّات مُتفق عليها، أما اليوم فقد بات هذا الأمرُ ممنوعاً حتى إشعارٍ آخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:55 | 2023-08-30
17:07 | 2023-08-30
16:58 | 2023-08-30
16:42 | 2023-08-30
16:28 | 2023-08-30
16:23 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24