تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من داخل إحدى المدارس في مخيم عين الحلوة، ويظهر فيه مسلح تابع لجماعة "جند الشام" أثناء تجوّله في الباحة الداخلية للصرح التعليمي.

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وأظهر الفيديو تضرّر المدرسة بشكلٍ كبير جرّاء الإشتباكات التي شهدها المُخيم مطلع شهر آب الجاري، وذلك إثر إغتيال عناصر إرهابية تابعة لـ"جُند الشام" المسؤول في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي.

وكانت مصادر ميدانيَّة في مخيّم عين الحلوة لـ"لبنان24" كشفت عن إلقاء عناصر مجهولة مفرقعات ناريّة في حي بستان القدس داخل المخيم، مساء اليوم الأربعاء.



وقالت المصادر إنَّه جرى أيضاً إلقاء قنبلة يدوية من مدرسة صفد باتجاه منازل المدنيين في حي بستان القدس، وقد سُمعت أصداؤها في المنطقة.



وأشارت المصادر إلى أنَّ الإرهابيين التابعين لـ"جُند الشام" زادوا من الإستفزازات الميدانية، إذ ظهروا بشكلٍ على سطح مدرسة صفد، كما قاموا أيضاً بتحطيم المحتويات داخلها لأكثر من 3 ساعات، وقالت: "فجر اليوم وعند الساعة 4.12 دقيقة، ألقى الإرهابيون قنبلة صوتيّة في المخيم قرب نقطة تابعة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، كما تم أيضاً إطلاق طلقاتٍ نارية من مسدس حربي داخل تجمّع المدارس".



وأشارت المصادر عينها إلى أنَّ العناصر الإرهابية بادرت عصر اليوم أيضاً إلى الإقتراب من مجموعة نقاطٍ في حي بستان القدس، وقامت هناك بتكسير كاميرات المراقبة الخاصة بحركة "فتح" وتعطيلها.

