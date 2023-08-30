إجتماع "نيابي" في منزل بدر.. اليكم ما اتفق عليه المجتمعون

أعلن مكتب النائب نبيل بدر في بيان، أن اجتماعا عُقد اليوم في مكتب بدر في بيروت، ضم إلى وفد من نواب المعارضة ممثلا بالنواب: غسان حاصباني، مارك ضو، الياس حنكش، وضاح الصادق وميشال معوض، وفدا من نواب "تكتل اللقاء النيابي المستقل"، ممثلاً بالنواب: عماد الحوت، نعمت افرام، سجيع عطيه، أحمد الخير، محمد سليمان وجميل عبود".

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واشار البيان الى ان المجتمعون بحثوا في الاستحقاق الرئاسي والحوار الفرنسي وتشريع الضرورة وسبل إدارة الأزمة وأهمية المحاسبة، إضافة إلى تنسيق المواقف ومتابعة النقاش وتكثيف الاجتماعات.

هذا وقرر الحاضرون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة عبر لجنة قد تبصر النور قريباً "لمتابعة القضايا المهمة".‏