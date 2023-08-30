قرار جديد.. قطر ستُزوّد الجيش بالوقود لـ6 أشهر

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وتأتي المساعدات في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.يذكر أن الصندوق كان قدم دعماً لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في لبنان.