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لبنان

قرار جديد.. قطر ستُزوّد الجيش بالوقود لـ6 أشهر

Lebanon 24
30-08-2023 | 16:23
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أعلن صندوق قطر للتنمية عن إتفاق لتزويد الجيش اللبناني بالوقود، لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.

وتأتي المساعدات في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
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يذكر أن الصندوق كان قدم دعماً لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في لبنان.
 

 

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