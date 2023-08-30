في الغبيري.. إطلاق ورشة صيانة الطرق بحضور وزير الأشغال

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وأكد حمية في كلمة لهُ خلال الجولة "التعاون الدائم بين وزارة الأشغال وبلدية الغبيري من خلال صيانة الطرقات والبنى التحتية"، مشيراً إلى "إلتزام بلدية الغبيري الدائم بتحمل المسؤولية وتحمل أعباء إضافية في ظل الشح الحاصل في الخزينة العامة".