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لبنان

في الغبيري.. إطلاق ورشة صيانة الطرق بحضور وزير الأشغال

Lebanon 24
30-08-2023 | 16:28
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أطلقت بلدية الغبيري ورشة تزفيت وصيانة الطرق الداخلية والعامة ضمن النطاق البلدي وذلك بحضور وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية.
 
وأكد حمية في كلمة لهُ خلال الجولة "التعاون الدائم بين وزارة الأشغال وبلدية الغبيري من خلال صيانة الطرقات والبنى التحتية"، مشيراً إلى "إلتزام بلدية الغبيري الدائم بتحمل المسؤولية وتحمل أعباء إضافية في ظل الشح الحاصل في الخزينة العامة".
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