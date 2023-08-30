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Lebanon 24
30-08-2023
|
17:07
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عممت السلطات النقدية على المصارف عدم التلاعب باحتساب رواتب ومعاشات المتقاعدين خارج سعر صيرفة الذي حددته بـ85500، وليس 86300 ل.ل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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