Advertisement

لبنان

إطلاق نار في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
30-08-2023 | 18:55
A-
A+
Doc-P-1102573-638290438675158756.jpeg
Doc-P-1102573-638290438675158756.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سٌمع إطلاق نار في مخيم عين الحلوة منذ قليل.
وقد أفادت معلومات "لبنان24" أن "إطلاق النار في مخيم عين الحلوة قبل قليل جاء من النقاط التي يتمركز فيها مسلحو جماعة جُند الشام وتحديداً في منطقتي الطوارئ والتعمير التحتاني".
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أن "الرّشقات الناريّة التي سُمعت لم يُقابلها أيّ ردّ من عناصر "فتح" المتواجدة في نقاطها العسكريّة".
وأكدت أن ما يجري هو استفزازت من إرهابيي "جُند الشام" وقد تكررت كثيراً خلال الساعات الماضية لاسيما في محيط مدرسة صفد التي شهدت على مناوشات سعى مسلحو جند الشام لإرسائها ميدانياً ضد الأطراف الأخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-08-31
01:00 | 2023-08-31
22:50 | 2023-08-30
22:46 | 2023-08-30
22:41 | 2023-08-30
22:25 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24