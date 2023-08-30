سٌمع إطلاق نار في مخيم عين الحلوة منذ قليل.

وقد أفادت معلومات "لبنان24" أن "إطلاق النار في مخيم عين الحلوة قبل قليل جاء من النقاط التي يتمركز فيها مسلحو جماعة جُند الشام وتحديداً في منطقتي الطوارئ والتعمير التحتاني".

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وأشارت المعلومات إلى أن "الرّشقات الناريّة التي سُمعت لم يُقابلها أيّ ردّ من عناصر "فتح" المتواجدة في نقاطها العسكريّة".

وأكدت أن ما يجري هو استفزازت من إرهابيي "جُند الشام" وقد تكررت كثيراً خلال الساعات الماضية لاسيما في محيط مدرسة صفد التي شهدت على مناوشات سعى مسلحو جند الشام لإرسائها ميدانياً ضد الأطراف الأخرى.