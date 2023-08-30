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لبنان

مجلس وزراء الأربعاء بهذه البنود

Lebanon 24
30-08-2023 | 22:08
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء المقبل، في السادس من أيلول، ويتصمن جدول أعمالها 23 بنداً، بينها بنود متعلقة بفتح الاعتمادات لشراء الغاز ايول والفيول اويل، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ومناقشة تجديد مضمون الاتفاق مع العراق، بشأن كميات النفط العراق. وتعيين خفراء جمركيين، وملء المراكز الشاغرة في مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المباراة. وتعيين الحد الادنى للتعويض الذي يتقاضاه الموظفون المتقاعدون في جميع الاسلاك، وطلب وزارة الصحة تسديد مبلغ 35 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة اشهر لزوم شراء ادوية الامراض السرطانية والمستعصية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء. وطلب الموافقة على تفويض وزير المال التوقيع عل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع التمويل الاضافي لبرنامج شبكة الامان الاجتماعي وازمة الطوارىء والاستجابة الى مواجهة كوفيد 19 (كورونا)، ومشروع مرسوم لترفيع بعض افراد اساتذة الجامعة اللبنانية. واصدار مراسيم تشغيل المطامر الصحية. واصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية. الى جانب بنود بنقل وفتح اعتمادات مالية وإجرائية اخرى.
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