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يبقى لبنان بإنتظار وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قبيل انتهاء القوى السياسية من إنجاز الردود على رسالته،وذكرت «اللواء» ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستجتمع اليوم لإعلان الموقف. فيما ارسل كلٌّ من تكتل الاعتدال الوطني وكتلة «لبنان الجديد» المنضويات تحت اللقاء النيابي المستقل، رسالتين منفصلتين الى السفارة الفرنسية تضمنت رؤيتهما لمواصفات الرئيس والمهام المنتظرة منه لجهة « التزام اتفاق الطائف وتطبيق بنوده كافة، ورعاية حوار بين المكونات اللبنانية حول القضايا المختلف عليها، والتكامل مع الحكومة لحل الازمة الاقتصادية والمالية وفتح العلاقات مع الدول العربية والصديقة».وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قد اكدت في كلمة أمام سفراء بلادها المجتمعين بباريس، خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر سفراء فرنسا، «أن فرنسا ستظل بجانب لبنان ولن تتخلى عنه، مشيرة إلى جهود الرئيس الفرنسى وكذلك الممثل الخاص للرئيس إلى لبنان، لدفع البلاد قدما والتي تشهد أزمة سياسية واقتصادية هائلة».وقالت قالت كولونا: إن فرنسا ستقف بجانب لبنان، حيث أنها لم تدخر أي جهد لدفع الخيارات والمضي قدما لتغيير الوضع في البلاد، وعلى هذا الأساس نواصل العمل.وثمنت «جهود لودريان فى البلاد في إطار مهمته التي تتمثل في التسهيل والمساعي الحميدة بهدف تهيئة الأطراف المعنية ظروفًا مواتية للتوصل إلى حل توافقي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ويعد ذلك خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات السياسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل النهوض بالبلاد».