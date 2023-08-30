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لبنان

عويدات يدرس إحالة التقرير الجنائي إلى المجلس العدلي

Lebanon 24
30-08-2023 | 22:15
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نُسب الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات انه يفكر باحالة تقرير الفايرز اند مارسال الى المجلس العدلي، من زاوية الخطورة التي تضمنها لجهة الفساد الضارب مجمل مؤسسات الدولة، وفق ما كتبت"اللواء".
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وكتبت" نداء الوطن": بدأت تظهر بعض معطيات تحقيقات سابقة مع مسؤولين عن شركة «أوبتيموم» التي ورد اسمها في التدقيق الجنائي الخاص بحسابات مصرف لبنان. وكان تقرير التدقيق أتى على ذكر عمولات لشركتي «فوري» و»أوبتيموم»، علماً أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة متهم بالإفادة من عمولات بمئات ملايين الدولارات هي محل تحقيقات محلية ودولية.وفي المعطيات أنّ هيئة أسواق المال سبق أن حققت مع انطوان سلامة ورولا حبيس وانطون قسيس، وتبيّن أنّ «اوبتيموم» التي تحظى من مصرف لبنان بامتياز تداول أوراق مالية وسندات «يوروبوندز» مارست «مضاعفة فوترة العمولات»، واعتمدت «هوامش أعلى من المتفق عليها، وأعلى من نظام العمولات المعمول به في حالات مماثلة». وأكد التحقيق أنّ الشركة «خرقت الثقة وكبّدت عملاءها مبالغ طائلة بغير وجه حق، واعتمدت أسعاراً غير المتفق عليها وأعلى من الشروط التجارية المتفق عليها». ووردت في تقرير التحقيق أسماء عدة مثل رجا ابو عسلي مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان.وأضافت التحقيقات «أنّ الشركة مارست البيع على المكشوف، أي أنها كانت تبيع أوراقاً مالية لا تملكها في الوقت المحدّد للتداول، وهي متّهمة بافصاحات كاذبة ومديرها متهم بتضارب المصالح».
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