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لبنان

ترقب لكلمة بري اليوم في ذكرى تغييب الامام الصدر

Lebanon 24
30-08-2023 | 22:16
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تترقب الأوساط السياسية المواقف التي سيطلقها الرئيس بري خلال كلمته في الاحتفال الذي تقيمه حركة أمل بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في بيروت.
ويتطرق الرئيس بري وفق معلومات «البناء» الى آخر المستجدات في قضية مصير الإمام الصدر ورفيقيه، ثم يعرج على مختلف الملفات الداخلية لا سيما الاستحقاق الرئاسي وعمل المؤسسات انطلاقاً من تعطيل جلسات الحكومة والمجلس النيابي. كما يتحدّث عن الأوضاع في المنطقة لا سيما في سورية والحوار السعودي – الإيراني والانفتاح العربي على دمشق، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية وربطاً بما يجري في مخيم عين الحلوة.
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