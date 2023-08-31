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لبنان

باسيل يتجه إلى تكريس نهج جديد داخل تياره

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2023 | 01:30
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يعمل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وفق مصادر مطلعة، على ثلاثة خطوط في المرحلة التي تسبق الانتخابات الداخلية لـ "التيار"، بعدما بات "مرتاحًا إلى ما يمكن إلى أن ينتج عنها لجهة تكريس نهجه، وبعدما "أقفل كل الأبواب التي يمكن أن تأتي منها رياح غير محسوبة".
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وبحسب هذه المصادر، فإن باسيل مرتاح إلى النتائج المسبقة لهذه الانتخابات، بحيث بات متحكّمًا بما يمكن أن يستجدّ من تطورات سياسية من خلال تحرّكه غير المكّبل على خطّ حواره مع "حزب الله"، والذي أكد أنه محصور في نقطتين محدّدتين فقط لا غير، وهما اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني.
أمّا على الخط الرئاسي فإن خيارات باسيل لا تزال محكومة بالعمل على عدم توفير الظروف المؤاتية للاستمرار في ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، ما يعني ذلك أن تقاطعه مع قوى "المعارضة" على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ثابت، من دون أن يكون هذا التقاطع محسوبًا في الأمور الأخرى، التي يختلف فيها مع هذه القوى، وبالأخصّ مع "القوات اللبنانية".   
ووفق هذه المصادر، فإن ما يشغل باسيل أكثر في هذه الفترة هو التركيز على تثبيت نهجه الجديد داخل تياره، مع تشديده على إدخال العنصر الشبابي إلى القيادة الجديدة، التي ستواكبه في العمل التنظيمي. وهذا يعني استبعاده بعض الوجوه القديمة، آخذًا في الاعتبار مبدأ الإنتاجية المترافقة مع الولاء المطلق لنهجه الجديد.


المصدر: لبنان 24

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