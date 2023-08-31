قيادات فلسطينية الى لبنان

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بالتزامن مع التهديدات الاسرائيلية بتنفيذ عمليات اغتيال ضد بعض القيادات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني او في الدول المحيطة، يبدو ان هناك محاولة جدية لتحسين الواقع الامني لبعض هذه القيادات.وبحسب مصادر مطلعة فإن تهديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد على اي اغتيال يطال اي شخصية لبنانية او فلسطينية على الاراضي اللبنانية، يستكمل بإنتقال بعض القيادات المتوسطة من الفصائل الفلسطينية من سوريا الى لبنان.وتقول المصادر ان انتقال هذه القيادات يتم بين فترة واخرى وفي اللحظات الحساسة، وقد حصل سابقاً بعد الحرب الاخيرة في غزة، واليوم يحصل ايضا على اعتبار ان الحصانة الامنية في لبنان اكبر منها في سوريا.