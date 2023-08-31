رد من "لبنان 24" على "اقلام السوء"

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من الطبيعي ان حضور"" المهني في المرتبة الاولى منذ سنوات، بحسب الاحصاءات التي توردها الشركات المعروفة بحرفيتها ودقتها، يشكل عامل قلق دائم لمن يضعون انفسهم في موقع المنافسة غير المهنية، خصوصا من "يعتاشون" على "فتات" الاطلالات التنظيرية اليومية على الشاشات والمنابر من دون مضمون فعلي، او لمن يترقبون ابتسامة "ديبلوماسي" تغيّر مجرى حياتهم.لكن الجديد في الامر ان هؤلاء انتقلوا من مرحلة "القهر المبطن والغيرة والحسد على السكت" الى مرحلة توجيه الانتقادات غير الصحيحة وغير المهنية علنا بحق "".ردنا على جميع هؤلاء بسيط جدا: عيشوا بحقدكم واحسدوا قدر ما شئتم. فانتم لا تستحقون أكثر من ابتسامة ساخرة، لاننا منهمكون بعملنا المهني الصرف، وبالسعي لان يبقى"" في الصدارة دائما. ابواب الموقع شاملة ومنوعة، ويجد فيها القارئ والمتابع باقة منوعة من الخيارات. فاذا كانت صورة "المايوه" مثلا تزعجكم فاقلبوا الصفحة الى ابواب اخرى او في اقصى الاحتمالات اصمتوا واخرجوا من الموقع." والعاملون فيه مستمرون بالعمل المهني الصرف، ولن يتوقفوا عند اراء الفاشلين والحاسدين والحاقدين. وللبحث صلة.