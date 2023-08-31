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لبنان
شخصية ديبلوماسية في بيروت "سرا"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-08-2023
|
02:15
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عُلِمَ أنّ شخصية دبلوماسيّة مخضرمة تقطن في باريس منذ سنوات طويلة، زارت بيروت في زيارةٍ خاصّة استمرّت 3 أيّام من دون إبلاغ أحد بحضورها إلى لبنان نظراً إلى "قرارٍ اتّخذته بوقف الاتّصالات مع أصدقاء سياسيين ووقف المقابلات الإعلامية نهائياً".
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المصدر: لبنان 24
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