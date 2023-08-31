شخصية ديبلوماسية في بيروت "سرا"

عُلِمَ أنّ شخصية دبلوماسيّة مخضرمة تقطن في باريس منذ سنوات طويلة، زارت بيروت في زيارةٍ خاصّة استمرّت 3 أيّام من دون إبلاغ أحد بحضورها إلى لبنان نظراً إلى "قرارٍ اتّخذته بوقف الاتّصالات مع أصدقاء سياسيين ووقف المقابلات الإعلامية نهائياً".

Advertisement