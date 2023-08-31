قوى سياسية لبنانية على خط التهدئة في السويداء

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بالرغم من تطور الاوضاع الامنية في محافظة السويداء السورية في الايام الماضية، الا أن نوعا من الوساطات دخلت على خط التهدئة وتقودها اكثر من قوة سياسية لبنانية على علاقة إيجابية بالدولة السورية.وتقول المصادر ان القوى والشخصيات التي تدخلت ليست درزية فقط، اذ بدأت الاتصالات بشكل واسع النطاق من اجل تطويق التظاهرات ومنع تطور الامور ووصولها الى مرحلة لا يمكن احتواؤها.وترى المصادر ان الدولة السورية اعطت إلتزامات واضحة بأنها لن تواجه التصعيد بالتصعيد خصوصا وأن جزءا كبيرا من عشائر ومشايخ السويداء يؤيدون النظام في سوريا ولا يشجعون التحركات الاحتجاجية.