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لبنان

8 آذار ترّد على ماكرون: المعرقلون معروفون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2023 | 03:15
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استغربت أوساط نيابيّة في 8 آذار الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، الذي قال إنّ إيران تُعرّقل الحلّ في لبنان، وأشارت إلى أنّ "حزب الله" كان من أكثر المتعاونين رئاسيّاً مع فرنسا، وقد دعم التسويّة الأولى التي كانت طرحتها، فيما المعارضة رفضتها في وقتها.
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وأضافت الأوساط أنّها تُؤيّد خطوة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان أيضاً، القائمة على تحديد مواصفات الرئيس والذهاب لطاولة حوار، بهدف إختيار مرشّح بالتوافق بين الجميع، بينما المعارضة هي التي أبدت عدم رغبتها بالإجابة على أسئلة الرسالة الفرنسيّة، وأعلنت أنّها لن تُشارك في أيّ حوار.
ولفتت الأوساط إلى أنّ معرقلي المساعي الفرنسيّة معروفون.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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