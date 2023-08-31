هاشم: نعوّل على دور الدول الصديقة للبنان داخل مجلس الأمن

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ولفت في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "لبنان يعوّل على دور الدول الصديقة للبنان داخل مجلس الأمن". أكد النائب قاسم هاشم أن "الاتصالات مكثّفة بين دول مجلس الأمن لتمرير قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بالصيغة المعدّلة بما يؤمّن قواعد الاستقرار كافة"، مشيرا الى ان "ما هو مطروح اليوم العودة الى أساس القرار 1701".ولفت في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "لبنان يعوّل على دور الدول الصديقة للبنان داخل مجلس الأمن".

وقال: "لا يمكن التنبؤ بالارتدادات السلبية لعدم التجديد للقوات الدولية"، مؤكدا أن "لبنان متمسّك بتمديد ولاية قوات اليونيفيل لكن هناك في المجتمع الدولي من يحاول إقحام لبنان في إشكاليات معينة".



واعتبر أن "دفع الأمور نحو عدم التجديد لليونيفيل يعني أن هناك أمراً ما يدبّر ليس فقط للبنان بل للمنطقة بأكملها".