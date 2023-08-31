Advertisement

لبنان

هاشم: نعوّل على دور الدول الصديقة للبنان داخل مجلس الأمن

Lebanon 24
31-08-2023 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1102644-638290721346758155.jpg
Doc-P-1102644-638290721346758155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد النائب قاسم هاشم أن "الاتصالات مكثّفة بين دول مجلس الأمن لتمرير قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بالصيغة المعدّلة بما يؤمّن قواعد الاستقرار كافة"، مشيرا الى ان "ما هو مطروح اليوم العودة الى أساس القرار 1701".
Advertisement

ولفت في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "لبنان يعوّل على دور الدول الصديقة للبنان داخل مجلس الأمن".
 
 
وقال: "لا يمكن التنبؤ بالارتدادات السلبية لعدم التجديد للقوات الدولية"، مؤكدا أن "لبنان متمسّك بتمديد ولاية قوات اليونيفيل لكن هناك في المجتمع الدولي من يحاول إقحام لبنان في إشكاليات معينة".

واعتبر أن "دفع الأمور نحو عدم التجديد لليونيفيل يعني أن هناك أمراً ما يدبّر ليس فقط للبنان بل للمنطقة بأكملها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:28 | 2023-08-31
04:16 | 2023-08-31
04:13 | 2023-08-31
04:00 | 2023-08-31
03:36 | 2023-08-31
03:30 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24