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لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال المريجة

Lebanon 24
31-08-2023 | 03:07
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 اعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن عطلا طرأ في سنترال المريجة بسب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة". 
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