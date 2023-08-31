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لبنان

على وقع التهديدات الاسرائيلية.. كيف يبدو الوضع عند الحدود؟

Lebanon 24
31-08-2023 | 02:34
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مع تزايد التهديدات الاسرائلية بشن حرب على لبنان وخاصة عند حدودها الشمالية يسجل غياب شبه تام للتحركات المعتادة للدوريات الإسرائيلية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور  تلة العباد المشرفة على حولا وصولا حتى بوابة فاطمة خراج مرجعيون امتدادا حتى محور  سهل مرجعيون ومثلث الوزاني خراج بلدة الخيام وتقتصر التحركات الإسرائيلية على كافة على هذه المحاور  باعمال المراقبة من مواقعها  الأمامية المتاخمة للمناطق المحررة وخاصة في تلة العباد وتلال العديسة وبوابة فاطمة امتدادا حتى مصنع الحمضيات عند الطرف الغربي لمستعمرة المطلة ويتزامن ذلك مع دوريات إسرائيلية مؤللة على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة للمستعمرات الإسرائيلية في الجليل الأعلى. 
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في المقابل، حركة دوريات ومراقبة متواصلة في الجانب اللبناني من قبل الجيش وقوات اليونيفيل تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.
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