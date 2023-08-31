حاصباني: بناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد الجيش

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني الى أن "نجاح بناء الدولة يتطلب ان يقتنع جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، للبدء بعدها ببناء المؤسسات بشكل صحيح وتقويتها، وعندها تنجح المعادلة الثلاثية: ارض، شعب، مؤسسات".

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وفي حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، رأى حاصباني ان "من يحمل السلاح يخرّب السلم الأهلي، وهذه المعادلة تسقط عندما ينتصر مبدأ الشعب، أي عندما يعي المواطن أهمية دوره في مختلف الأمور، ولا سيما في الدفاع عن ارضه ومقاومة أي محتل".



كما شدد على ضرورة "تقوية مؤسسات الدولة ولو كانت ضعيفة اليوم وتتعرض لضغوط وتأثيرات في بعض الأحيان، لأنها تبقى المؤسسات الواجب دعمها حتى الوصول الى الهدف المنشود، فتصبح قادرة على ضبط كل الامور ومعاملة جميع اللبنانيين بالتساوي".



ولفت حاصباني الى ان "هناك من يسعى اليوم الى تدمير كل المؤسسات، لذا يتوجب على كل لبناني مواجهة هذا المخطط والحفاظ على المؤسسات بالتوازي مع الدعم الإقليمي والدولي الذي يساعد في عدم السماح بخطف الدولة".

وشدد على استمرار "القوات اللبنانية بالتمسك بالدستور والقوانين والاستحقاقات الدستورية والمؤسسات الوطنية كافة لأنها الضمانة الوحيدة للحفاظ على الدولة وشعبها والحفاظ على هويته وقيمه وثقافته والا سنصبح في بقعة ارض تعمّها الفوضى في شرق المتوسط تتفكك تدريجيا".