طقس صيفي يؤثر على لبنان… هل تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة؟



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين ٢٥ و ٣٣ درجة ولشهر ايلول بين ٢٤ و ٣٢ درجة.

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الطقس المتوقع في لبنان: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين ٢٥ و ٣٣ درجة ولشهر ايلول بين ٢٤ و ٣٢ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال وبشكل بسيط في الداخل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة بدءًا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال.

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.