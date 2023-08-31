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لبنان

معوض في ذكرى الامام الصدر: نستذكره درعاً حامياً للعیش المشترك

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:19
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كتب النائب ميشال معوض عبر منصة "اكس": "تحلّ ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ولبنان بأمسّ الحاجة الى تكريس الانتماء للوطن بعيدا من المشاريع الخارجية".

وأضاف: "نستذكره إماماً عابراً للطوائف ورمزًا للتلاقي والحوار والاعتدال، ودرعاً حامياً للعیش المشترك وللتمسك باستقلال لبنان وسیادته".
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