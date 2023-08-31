عدوان: فضيحة من أكبر الفضائح التي عرفها قصر العدل

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غرد النائب جورج عدوان على منصة "إكس":" ما حصل يوم الثلثاء في جلسة الهيئة الاتهامية أثناء النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة فضيحة من أكبر الفضائح التي عرفها قصر العدل".وأضاف: "هذه الفضيحة تستوجب التحرك الفوري لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والقضاة ونقابة المحامين للتوصل الى قرارت حاسمة".وختم: "وفي مطلق الأحوال سنُطلع الرأي العام على الوقائع والتفاصيل الصادمة والمثبتة كافة!".