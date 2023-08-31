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لبنان

قضية الطفلة لين طالب تابع... الإعدام لأمها وهؤلاء!

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:50
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أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة اغتصاب طفلة السنوات الست لين طالب وتركها تنزف حتى الموت، مسندةً الى المدعى عليهم: خال الطفلة نادر بو خليل ووالدتها وعد بو خليل، وجدها لأمها  فواز بو خليل، وحياة توفيق الرز ( جميعهم لبنانيون)، بأنه في الشمال، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم الأول على اغتصاب الطفلة لين، وهو الجرم المنصوص عليه في المادتين 507 و 509 من قانون العقوبات، كما أقدم المدعى عليهم الأربعة على قتل الطفلة قصداً إخفاءً لجريمتهم، سنداً الى المواد 547 و 550 و 408 من قانون العقوبات.
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وعرضت القاضية نصار في متن قرارها، بعد التوسّع في التحقيقات، وقائع اغتصاب الطفلة ثم وفاتها نتيجة الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له من قبل خالها نادر بو خليل، وفعل المدعى عليهم فواز ووعد وحياة لجهة إقدامهم على قتل الطفلة لين عمداً وعن سابق تصور وتصميم وتخطيط عبر تركها لمصيرها وعدم إسعافها ورفض تقديم العناية الطبية اللازمة لها وهي تموت أمامهم، على الوجه المبيّن في باب الوقائع، ما يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 549/ عقوبات، وإيجاب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، وتدريكهم نفقات المحاكمة كافة.

يُشار الى أن المادة 549/عقوبات تنص على أنه " يُعاقب بالإعدام على القتل قصداً اذا ارتكب عمداً، تسهيلاً لجناية أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، وعلى أحد أصول المجرم أو فروعه.
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