الحرارة على حالها... إليكم تفاصيل حال الطقس في الأيام المقبلة

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وجاء في النشرة الاتي :



-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية عل الساحل لشهر آب ، بينما تكون فوق معدلاتها بشكل بسيط لشهر ايلول. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال وبشكل بسيط في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بدءا من بعد الظهر.وجاء في النشرة الاتي :-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية عل الساحل لشهر آب ، بينما تكون فوق معدلاتها بشكل بسيط لشهر ايلول.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين 25 و 33 درجة ولشهر ايلول بين 24 و 32 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال وبشكل بسيط في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بدءا من بعد الظهر.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ، واستقرار في درجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وضباب محلي على المرتفعات.