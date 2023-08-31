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لبنان

قبل بدء العام الدراسي... تنظيم محضر ضبط بحقّ مكتبة

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:50
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انطلقت جولات فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب على المكتبات مع اقتراب بدء العام الدراسي، للتثبت من اعلان أصحابها الاسعار والتزامهم سعر الصرف المعتمد في الاسواق  لجهة بيع الكتب والقرطاسية.  
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وعمد مراقبو الاقتصاد الى  مطابقة لوائح الاسعار الصادرة عن دور النشر مع اسعار المبيع المعلنة على الكتب وعلى الصندوق واحتساب نسب الارباح للقرطاسية، حيث نظم على اثرها محضر ضبط بحق مكتبة في الصرفند لعدم التزامها باعلان اسعار الكتب والقرطاسية.
 
 
 
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