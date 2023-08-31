Advertisement

لبنان

بسبب نفاد المازوت... سنترال المنية يتوقف عن العمل

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1102718-638290835670382362.jpg
Doc-P-1102718-638290835670382362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقف سنترال المنية عن العمل صباح اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت من خزاناته، ما أدى إلى انقطاع خدمات أوجيرو عن المناطق التي تستفيد  من السنترال في المنية وجوارها.

ووجه الأهالي نداءات إلى المسؤولين طالبوهم بإيجاد حل لتوقف السنترال عن العمل وتأمين المازوت له، نظراً لما يسببه ذلك من أضرار بمصالحهم.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:27 | 2023-08-31
05:00 | 2023-08-31
04:00 | 2023-08-31
07:43 | 2023-08-31
07:38 | 2023-08-31
07:24 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24