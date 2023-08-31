بسبب نفاد المازوت... سنترال المنية يتوقف عن العمل

توقف سنترال المنية عن العمل صباح اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت من خزاناته، ما أدى إلى انقطاع خدمات أوجيرو عن المناطق التي تستفيد من السنترال في المنية وجوارها.



ووجه الأهالي نداءات إلى المسؤولين طالبوهم بإيجاد حل لتوقف السنترال عن العمل وتأمين المازوت له، نظراً لما يسببه ذلك من أضرار بمصالحهم.

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