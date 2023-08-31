المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية ينطلق... وهذه هي أهدافه

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أطلقت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية مؤتمرها السنوي التاسع والعشرين الذي سينعقد في 5 و6 ايلول المقبل في مدرسة سيدة اللويزة - زوق مصبح بعنوان "التربية المتكاملة... قوّة تغيير المجتمع" في مؤتمر صحافي في المركز الكاثوليكي للإعلام استهله مدير المركز الأب عبدو أبو كسم بكلمة اعتبر فيها ان "المؤتمر هو دعوة الى استكمال رسالة التعليم والتربية في مدارسنا الكاثوليكية"، وقال:"مدارسنا كانت في حالة إرباك في العام الماضي، إذ كانت تتطلّع الى حاجة الأهل من جهة، والحالة الاقتصادية للأساتذة من جهة ثانية".ورأى أبو كسم أنّ "الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأي يوسف نصر يقود طائرة التعليم بالرغم من العواصف التي تحيط بها"، مؤكدًّا أنّ "المدارس الكاثوليكيّة اليوم تتطلّع دومًا الى التجدّد والتغيير".ولفت الى "أنّنا نواجه تحديّيْن: مالي وأخلاقي"، وأكد أنّنا "لن نتنازل عن حقّنا في تربية أولادنا".وأعلن عن انعقاد مؤتمر نهاية أيلول، يضمّ رؤساء المدارس المسيحيّة والإسلامية لوضع خطّة موحّدة تحمي المدارس من أي تفلّت أخلاقي".من جهته، أشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر الى أنّ "التحوّلات والتغيّرات في العالم قلبت مجال التعليم رأسًا على عقب، خصوصًا في هذه اللحظات الحرجة التي تتعرّض فيها حياة الملايين من البشر للتهديد بسبب الأزمة الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. فبات من اللزوم بمكان تجديد النموذج التعليميّ بكليّته من خلال البحث عن مبدأ للتوحيد والتناسق مع أمانة المؤسّسات التربويّة لرؤيتها التأسيسيّة في "تنشئة كلّ إنسان وتنشئة الإنسان كلّه" بهدف المشاركة بفعاليّة أكبر في أنسنة كلّ كائن بشريّ".ورأى الأب نصر أن "في لبنان، وتبعًا لجميع الاضطرابات التي يمرّ بها النظام التعليميّ اللبناني، تبقى المدارس الكاثوليكيّة، كجزء من النسيج الاجتماعي المتضرّر من التحوّلات المتنوّعة، وفيّة لرسالتها وبالتالي مسؤولة دائمًا عن مستقبل الأجيال القادمة"، مؤكدًا "إعادة نظر المدارس الكاثوليكية في أسس التعليم الحالي، وإدراك أنّ التربية ليست مجرد تلقين للمعلومات أو إكساب للمعارف بل هي تعزيز لتنمية المهارات وتطوير للممارسات الناجعة وتمثيل للقيم".وتابع: "بعبارة أخرى، تجد المدارس الكاثوليكيّة نفسها ملتزمة في ورشة العمل الكبيرة "للتربية المتكاملة"، من حيث هي أسلوب جديد للتفكير بشكل أعمق في نوع التربية التي نريدها للجيل الجديد: تربية تهدف إلى تكوين الشخص في وحدة متكاملة لكيانه مع جعله مستقلاًّ ومحترمًا ومتضامنًا وقادرًا على المشاركة في الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعيّة".وشدّد على أنّ "المؤتمر التاسع والعشرين للمدارس الكاثوليكيّة يشكّل جزءًا من ديناميّة مستوحاة من الرسالتين البابويتين العامّتين "كن مسبَّحًا" (Laudato Si) و "أهميّة التربية" (Gravissimum Educationis)، ومن التعليم الاجتماعي للكنيسة ومن الميثاق التربويّ العالميّ".ودعا نصر "الجماعة التربويّة بأكملها للتفكير في المسار أو المثال التعليميّ الجديد الذي يجب تقديمه للشبان: نموذج يلتزم بتحويل المجتمع وبناء الوطن، نموذج يتميز بتاريخ غني وبقوة إبداعيّة، مستوحى من النصوص التأسيسيّة، ومنفتح على جميع المستجدّات والمقاربات المحدثة في هذا القرن الحالي".وأضاف: "يطمح هذا المؤتمر التاسع والعشرون للمدارس الكاثوليكيّة إلى استنطاق دور التربية للتفكير في غدٍ لا ينبغي أن يفتقر إلى مستقبل".واشار الى ان أهداف المؤتمر الثلاثة هي:-التفكير في نموذج تعليميّ جديد وشامل بناءً على النصوص التأسيسيّة للكنيسة من أجل تكوين مواطن الغد.-تطوير الأبعاد المختلفة للتربية المتكاملة التي تسهم في تحقيق شخصيّة المتعلّم وتمكينه لإنجاز تحوّل أفضل للمجتمع.-تشجيع أوقات للتفكير بهدف تطوير الأسس الأخلاقيّة لعلمنا التعليميّ والتربويّ.