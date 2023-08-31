حميه بحث مع ابو زيد في صيانة الطرق لقضاء جزين

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تناول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، مع النائب السابق امل ابو زيد يرافقه رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش، موضوع صيانة الطرق في قضاء جزين التي تعنى بها الوزارة.وكانت مناسبة لعرض كافة المستجدات المحلية والاقتصادية الراهنة في البلاد.