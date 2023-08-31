انتخابات نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات والآليات في 16 ايلول

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اعلنت نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات والاليات في لبنان في بيان انها "ستجري انتخابات الهيئة التنفيذية لمجلس النقابة السبت في 16 ايلول المقبل من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الأولى بعد الظهر في مكتب النقيب انطوان غصين في الدكوانة".واشارت الى انه "في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الدورة الاولى تنعقد الجمعية العمومية بعد اسبوع في دورتها الثانية بمن حضر في المكان نفسه والتوقيت المحدد لعقد الدورة الاولى لانتخاب هيئة تنفيذية من ستة اعضاء" .