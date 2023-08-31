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لبنان

انتخابات نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات والآليات في 16 ايلول

Lebanon 24
31-08-2023 | 06:43
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اعلنت نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات والاليات في لبنان في بيان انها "ستجري انتخابات الهيئة التنفيذية لمجلس النقابة السبت في 16  ايلول المقبل من الساعة 11  قبل الظهر ولغاية الأولى  بعد الظهر في مكتب النقيب انطوان غصين في الدكوانة".
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واشارت الى انه "في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الدورة الاولى تنعقد الجمعية العمومية بعد اسبوع في دورتها الثانية بمن حضر في المكان نفسه والتوقيت المحدد لعقد الدورة الاولى لانتخاب هيئة تنفيذية من ستة اعضاء" .  

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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