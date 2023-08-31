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لبنان

لجنة الشباب تابعت ملف اللجنة الاولمبية اللبنانية: لوضع خارطة طريق وفق القوانين

Lebanon 24
31-08-2023 | 06:47
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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون أبي رميا، واطلعت على آخر التطورات المحيطة بملف اللجنة الاولمبية اللبنانية.
 
وصدر عن المجتمعين بيان، جاء فيه:"إن لجنة الشباب والرياضة تعتبر إن ما يحصل على هذا الصعيد بمعزل عن مواقف المعنيين، يشكل خطرا على الواقع الاولمبي اللبناني ولن يسلم من تداعيات سلبية على المستوى الاولمبي الدولي. 
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إن اللجنة اعتمدت في نقاشها على نظام اللجنة الاولمبية المصادق عليه من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ومواد المرسوم 4481 لا سيما المادة 74 منه والتي تنص على "ان اللجنة الاولمبية اللبنانية هي هيئة مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وأنظمتها من الشرعة الاولمبية الدولية والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان بما لا يتعارض مع الشرعة الاولمبية الدولية".
 
وقد قرر المجتمعون اخذ المبادرة لدعوة وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس الى اجتماع مع لجنة الشباب لوضع خارطة طريق وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما الشرعة الاولمبية الدولية، ومن منطلق إبعاد السياسة والطائفية عن الواقع الرياضي".
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