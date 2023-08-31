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لبنان

عون توقف أمين سجل عقاري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2023 | 06:49
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أصدرت القاضية غادة عون قرارا بتوقيف امين السجل العقاري في الشوف هيثم ط. بعد التحقيق معه وتحويله الى قاضي التحقيق الاول، في قضية فساد السجل العقاري.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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