افرام: ليس مقبولاً أبداً أن تبقى كسروان- الفتوح منذ أسابيع دون مياه

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كتب النائب نعمة افرام على منصّة" أكس":" ليس مقبولاً أبداً أن تبقى كسروان – الفتوح منذ أسابيع دون مياه. ما هي المشكلة؟.وأضاف: "الحجّة التي وردت إلينا هي أن مؤسّسة مياه جبل لبنان ليس لديها مازوت لتشغيل المولّدات والدفّاشات. ما هو الأرخص أن يدفع كل منزل 25 دولاراً في الأسبوع ليشتري سيتارن مياه أو تأمين مازوت للدفاشات؟".وتابع:" إلى الصديق مدير المؤسّسة المهندس جان جبران أتوجّه، طالباً تحديد كلفة المازوت التشغيليّة لإعادة المياه إلى مجاريها. أنا أطلق نداء اليوم إلى كلّ شخص في كسروان، أن فور معرفتنا بكلفة المازوت المطلوبة يوميّاً لتغطية كسروان، ليتبرّع من يريد لتمويل هذه الكلفة. ما هي الكلفة حضرة المدير؟ إلّا إذا كان هناك عائق آخر، وهذا أيضاً نريد معرفته".